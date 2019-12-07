Загитова и Косторная с юмором ответили на вопрос, в чем секрет группы Тутберидзе

Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная на пресс-конференции после короткой программы в Финале «Гран-при» в шутливой форме ответили на вопрос о том, в чем заключается секрет успеха группы Этери Тутберидзе.

— У нас целая команда, мы — Тим-Тутберидзе, — сказала Загитова.

— У нас каждый тренер может найти слова, чтобы мотивировать человека на работу, — ответила Косторная. (Екатерина Беспалова)