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Загитова и Косторная с юмором ответили на вопрос, в чем секрет группы Тутберидзе

00:24
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Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная на пресс-конференции после короткой программы в Финале «Гран-при» в шутливой форме ответили на вопрос о том, в чем заключается секрет успеха группы Этери Тутберидзе.

— У нас целая команда, мы — Тим-Тутберидзе, — сказала Загитова.

— У нас каждый тренер может найти слова, чтобы мотивировать человека на работу, — ответила Косторная. (Екатерина Беспалова)

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