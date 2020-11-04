Загитова и Губерниев обсудили хейтеров. И сказали, как к ним относятся
19:17
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и комментатор Дмитрий Губерниев поговорили об интернет-хейтерах.
— Хейтеры — без них никуда. У всех они есть, — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ». — У меня построена крепость, и туда пропускаются только избранные.
— Я прекрасно отношусь к хейтерам, — ответил Губерниев. — Главное, чтобы равнодушных не было!
Загитова согласилась, что так же относится к критикам.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...