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Загитова и Губерниев обсудили хейтеров. И сказали, как к ним относятся

19:17
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова, -
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова, -
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и комментатор Дмитрий Губерниев поговорили об интернет-хейтерах.

— Хейтеры — без них никуда. У всех они есть, — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ». — У меня построена крепость, и туда пропускаются только избранные.

— Я прекрасно отношусь к хейтерам, — ответил Губерниев. — Главное, чтобы равнодушных не было!

Загитова согласилась, что так же относится к критикам.

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