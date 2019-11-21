Загитова и Глейхенгауз в Японии. Милые кадры
13:21
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовали в своем Instagram фотографии из Саппоро. Там фигуристка выступит на заключительном этапе серии «Гран-при».
Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Олимпийская чемпионка выйдет на лед в 12.09 по московскому времени.
Из россиянок в Саппоро выступят также Алена Косторная и Софья Самодурова.
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