Загитова и Глейхенгауз в Японии. Милые кадры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опубликовали в своем Instagram фотографии из Саппоро. Там фигуристка выступит на заключительном этапе серии «Гран-при».

Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших. Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Олимпийская чемпионка выйдет на лед в 12.09 по московскому времени.

Из россиянок в Саппоро выступят также Алена Косторная и Софья Самодурова.