Загитова и Глейхенгауз после показательных выступлений. Милый момент
10:20
В сети появилось видео того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выходят со льда после выступления фигуристки на показательных выступлениях по окончании японского этапа серии «Гран-при».
17-летняя Загитова стала в Японии третьей и благодаря второму месту этапа серии во Франции отобралась в Финал «Гран-при». Турнир пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.
???— ??? (@tamayura_yura) November 24, 2019
(???#AlinaZagitova #NHKTrophy pic.twitter.com/olQBs45Kx9
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