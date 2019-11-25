Загитова и Глейхенгауз после показательных выступлений. Милый момент

В сети появилось видео того, как олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выходят со льда после выступления фигуристки на показательных выступлениях по окончании японского этапа серии «Гран-при».

17-летняя Загитова стала в Японии третьей и благодаря второму месту этапа серии во Франции отобралась в Финал «Гран-при». Турнир пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.