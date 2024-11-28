Загитова и Глейхенгауз откроют сезон фигурного катания в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и тренер Даниил Глейхенгауз откроют сезон фигурного катания в Москве 1 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе Московского спорта.

Загитова примет участие в открытии катка в «Лужниках». Глейхенгауз проведет мастер-класс на открытии катка «Авангард». Также с показательной программой выступит бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая. Тренер Сергей Дудаков проведет мастер-класс на открытии катка в Теплом стане. Также с приветственным словом к посетителям обратится чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая выступит с показательной программой.

На ледовом катке в районе Южное Медведково состоится выступление олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Он представит показательную программу и проведет мастер-класс. Открытие нового сезона пройдет при поддержке Департамента спорта города Москвы.