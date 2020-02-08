ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова и ее зажигательные танцы на шоу в Швейцарии: как вам?

21:24
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В фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появился фрагмент ее выступления на шоу Art on Ice в Швейцарии, где фигуристка зажигательно танцует.

13 декабря прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном шоу Art on Ice, которое проходит в четырех городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.

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