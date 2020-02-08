Загитова и ее зажигательные танцы на шоу в Швейцарии: как вам?

В фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появился фрагмент ее выступления на шоу Art on Ice в Швейцарии, где фигуристка зажигательно танцует.

13 декабря прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном шоу Art on Ice, которое проходит в четырех городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.