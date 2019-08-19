Загитова и ее юная поклонница. Милое фото
17:49
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сфотографировалась со своей юной поклонницей, на одной из фотографий фигуристка даже присела, чтобы быть одного роста с маленькой девочкой.
Загитова также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала «Гран-при».Олимпийская чемпионка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.
Из Инстаграма teamzagitova pic.twitter.com/MRdJjYDNyn— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 19, 2019
Из Инстаграма teamzagitova pic.twitter.com/xon37F5ESw— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 19, 2019