Загитова и ее юная поклонница. Милое фото

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сфотографировалась со своей юной поклонницей, на одной из фотографий фигуристка даже присела, чтобы быть одного роста с маленькой девочкой.

Загитова также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала «Гран-при».Олимпийская чемпионка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.