Загитова и другие участники чемпионата мира в Сайтаме приняли участие в акции за продвижение чистого спорта

Международный союз конькобежцев (ISU) и японское антидопинговое агентство (JADA) провели акцию "Чистый лед" и "Играй честно" во время чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Цель кампании - продвижение чистого спорта. В отеле спортсменов в Сайтаме был установлен информационно-пропагандистский стенд. Спортсмены написали на плакате сообщения для "чистого и честного спорта", такие как: "будь верен себе", "спорт учит тебя вставать, даже когда ты падаешь" и "катайся чистым!”. Эти сообщения будут использованы во время Олимпиады в Токио в 2020 году.
Было опрошено около 40 спортсменов, которые продемонстрировали свою приверженность “чистому спорту”. Интервью будут использоваться для кампаний как ISU, так и Jada. Среди фигуристов, которые приняли участие в акции, была и олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Skaters competing at the ISU World Figure Skating Championships 2019 took part in a fun Pure As Ice & PLAY TRUE 2020 campaign to promote clean sport.– ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 22 марта 2019 г.
🔗 https://t.co/och5B4e5jm #JADA #PureAsIce #WorldFigure #FigureSkating #playtrue2020 #iPlayTrue #CleanSportTogether pic.twitter.com/14uBg0V9Ql
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