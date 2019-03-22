Загитова и другие участники чемпионата мира в Сайтаме приняли участие в акции за продвижение чистого спорта

Международный союз конькобежцев (ISU) и японское антидопинговое агентство (JADA) провели акцию "Чистый лед" и "Играй честно" во время чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Цель кампании - продвижение чистого спорта. В отеле спортсменов в Сайтаме был установлен информационно-пропагандистский стенд. Спортсмены написали на плакате сообщения для "чистого и честного спорта", такие как: "будь верен себе", "спорт учит тебя вставать, даже когда ты падаешь" и "катайся чистым!”. Эти сообщения будут использованы во время Олимпиады в Токио в 2020 году.

Было опрошено около 40 спортсменов, которые продемонстрировали свою приверженность “чистому спорту”. Интервью будут использоваться для кампаний как ISU, так и Jada. Среди фигуристов, которые приняли участие в акции, была и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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