Загитова и дочь Тутберидзе перед шоу в Краснодаре. Фото

Известный российский тренер Этери Тутберидзе в своем Инстаграме выложила фото с своей дочери Дианы Дэвис и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Обе спортсменки принимают участие в ледовом шоу "Чемпионы на льду" в Краснодаре.

В шоу приняли участие ее звездные воспитанники – исполняющие четверные прыжки юные фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова, серебряная медалистка чемпионата мира Элизабет Турсынбаева. Среди приглашенных гостей – действующие чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова – Владимир Морозов и в танцах на льду Виктория Синицина – Никита Кацалапов, а также Максим Ковтун.

Все о фигурном катании – здесь