Загитова и Бузова станцевали дуэтом на «Ледниковом периоде». Видео
14:05
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в TikTok танец с певицей Ольгой Бузовой.
Это произошло за кулисами шоу «Ледниковый период», в котором Загитова выступает в роли ведущей, а Бузова — участницей.
Девушки танцуют на коньках под песню группы The Black Eyed Peas (Where Is the Love?).
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@alina_zagi_
@buzova86 спасибо тебе за поддержку ??? оригинальный звук — Алина-малинка?
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