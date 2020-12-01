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Загитова и Бузова станцевали дуэтом на «Ледниковом периоде». Видео

14:05
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Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в TikTok танец с певицей Ольгой Бузовой.

Это произошло за кулисами шоу «Ледниковый период», в котором Загитова выступает в роли ведущей, а Бузова — участницей.

Девушки танцуют на коньках под песню группы The Black Eyed Peas (Where Is the Love?).

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@alina_zagi_

@buzova86 спасибо тебе за поддержку ??

? оригинальный звук — Алина-малинка?

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