Загитова и Бузова станцевали дуэтом на «Ледниковом периоде». Видео

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в TikTok танец с певицей Ольгой Бузовой.

Это произошло за кулисами шоу «Ледниковый период», в котором Загитова выступает в роли ведущей, а Бузова — участницей.

Девушки танцуют на коньках под песню группы The Black Eyed Peas (Where Is the Love?).

