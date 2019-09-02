Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Загитова хотела бы билет на концерт Билли Айлиш

10:12
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова хотела бы попасть на концерт американской певицы Билли Айлиш, под песню «Bad guy» которой поставлен ее новый показательной номер.

— Билеты на чей концерт хотела бы получить? Билли Айлиш, — сказала Загитова в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале. — Учитесь хорошо, все кто сдает ЕГЭ и ОГЭ в этом году, всем удачи. Как я провела лето? Отдых, тренировки, сборы, прокаты.

Загитова представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=86AvOo6RvfE

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир