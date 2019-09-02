Загитова хотела бы билет на концерт Билли Айлиш

Олимпийская чемпионка Алина Загитова хотела бы попасть на концерт американской певицы Билли Айлиш, под песню «Bad guy» которой поставлен ее новый показательной номер.

— Билеты на чей концерт хотела бы получить? Билли Айлиш, — сказала Загитова в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале. — Учитесь хорошо, все кто сдает ЕГЭ и ОГЭ в этом году, всем удачи. Как я провела лето? Отдых, тренировки, сборы, прокаты.

Загитова представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».