Загитова: «Хочется научиться почаще отпускать все и переключаться на мир вокруг»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Instagram пост с размышлениями о жизни.

«Как же важно иногда поставить жизнь на паузу! Нет, не отказаться от всех проектов и закрыться дома, а просто остановиться на несколько минут и посмотреть по сторонам. В современном мире нам этого не хватает!

Хочется научиться почаще отпускать все и переключаться на мир вокруг, чтобы замечать приятные мелочи.

Когда я в моменте, мне не хочется куда-то бежать, с кем-то конкурировать или бороться. Хочется просто глубоко вздохнуть и широко улыбнуться! Мир для меня как будто замирает. Я наслаждаюсь каждым мгновением", — написала Загитова.

Фигуристка объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не принимала участия в соревнованиях. На данный момент Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».