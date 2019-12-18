Российская певица и телеведущая, бывшая фигуристка Анна Семенович отметила, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой, взявшей паузу в карьере, есть возможность обучиться всему, чему ей захочется.

— Людям после спорта легко найти себя, потому что есть некий стержень, сила духа и желание, — цитирует 360tv.ru Семенович. — Алина Загитова — чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой. Ей всего 17 лет, она еще ребенок. В ее возрасте можно начинать все что угодно и всему обучиться.