«Загитова — еще ребенок, в ее возрасте можно всему обучиться». Семенович — о ситуации вокруг олимпийской чемпионки
08:52
Российская певица и телеведущая, бывшая фигуристка Анна Семенович отметила, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой, взявшей паузу в карьере, есть возможность обучиться всему, чему ей захочется.
— Людям после спорта легко найти себя, потому что есть некий стержень, сила духа и желание, — цитирует 360tv.ru Семенович. — Алина Загитова — чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой. Ей всего 17 лет, она еще ребенок. В ее возрасте можно начинать все что угодно и всему обучиться.
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https://360tv.ru/news/znamenitosti/alina-zagitova-najdet-sebja-v-shou-biznese/
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