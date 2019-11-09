Загитова, Ефимова, Великая и Ласицкене номинированы на премию «Женщина года» в категории «Спортсменка года»

Фигуристка Алина Загитова, пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене номинированы на премию журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».

Загитова заняла первое место на чемпионате мира и второе на чемпионате Европы. Ефимова на чемпионате мира в Кванджу завоевала весь комплект медалей в брассе (золото на 200 м, серебро на 100 м и бронзу на 50 м). Великая пополнила свою коллекцию двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Ласицкене во второй раз в карьере выиграла чемпионат Европы в помещении, летом в четвертый раз — летний чемпионат России по легкой атлетике.

Проголосовать можно на сайте издания. Результаты будут известны 12 ноября 2019 года. В прошлом году этот титул получила Светлана Солуянова, которая занимается боксом.