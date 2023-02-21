Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:40

Загитова дебютирует в роли диджея на матче «Локомотива»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова станет диджеем на матче футбольного «Локомотива».

— За музыкальную составляющую в день матча будет отвечать Imanbek — музыкант из Казахстана и обладатель премии «Грэмми-2021» за ремикс на трек Roses. Артист выступит с часовым DJ-сетом на центральной аллее у Южной трибуны. Рядом с ним за диджейским пультом окажется Алина Загитова, российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка и самая титулованная фигуристка России. Начало сета — в 18.45, — говорится в релизе.

Ранее Загитова спела на шоу «Влюбленные в фигурное катание» вместе с исполнительницей Zivert.

«Локомотив» 22 февраля на «РЖД Арене» проведет первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака», начало — в 20.00 мск.

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Алина Загитова
7
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Юрий Белоус: «Голевой феерии от Дзюбы в матче против «Спартака» ждать не приходится»
Ефремов уверен, что матч «Волга» — «Зенит» соберет полный стадион
Смородская считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» не стоит переносить из-за сильного холода
Кечинов не уверен, что Абаскаль сразу поставит Промеса в основу «Спартака»
Мостовой считает, что погода не помешает матчу «Локомотив» — «Спартак»
Агент Изидора оценил вероятность участия игрока в матче «Локомотив» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева ответила, у кого хотела бы взять интервью
Новости
RSS RSS
Все новости