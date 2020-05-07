Загитова даст последний звонок на выпускном школы «Самбо-70»

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова должна пройти с последним звонком на выпускном школы. Фигуристка заканчивает в этом году 11 класс.

— Планируем, что Загитова пройдет с последним звонком на выпускном. Она в этом году заканчивает школу. Загитова — символ побед школы «Самбо-70» и всей России, — приводит ТАСС слова Ляйшева.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.