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Загитова даст последний звонок на выпускном школы «Самбо-70»

12:28
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова должна пройти с последним звонком на выпускном школы. Фигуристка заканчивает в этом году 11 класс.

— Планируем, что Загитова пройдет с последним звонком на выпускном. Она в этом году заканчивает школу. Загитова — символ побед школы «Самбо-70» и всей России, — приводит ТАСС слова Ляйшева.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Шоу проходило в нескольких городах Швейцарии и стало последним выступлением фигуристки в ледовых шоу до начала всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8413383

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