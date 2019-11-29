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Загитова чувствовала себя принцессой на открытии катка на Красной площади

29 ноября 2019, 21:55

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что чувствовала себя принцессой на открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве.

Мероприятие состоялось в пятницу. Загитова и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка представили фрагмент спектакля «Спящая красавица».

— Сегодня я каталась и просто почувствовала, что для меня шоу-спектакль совершенно другой опыт. Я очень рада, что меня пригласили в такое грандиозное шоу. Да, сегодня я почувствовала себя принцессой, — приводит «РИА Новости» слова Загитовой.

Напомним, что Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки. Там она предстанет в роли спящей красавицы. Мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится в декабре 2019 — январе 2020 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191129/1561767953.html

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