Олимпийский чемпион командного турнира Сочи-2014 Дмитрий Соловьев отметил, что Алина Загитова провела после Олимпиады полтора сезона на высоком уровне.

— Вообще после Олимпиады уходит много сил, бываешь просто опустошен и у тебя не хватает ни на что элементарных эмоций, — цитирует Nevasport Соловьева. — Загитова провела после Олимпиады полтора сезона на высоком уровне. Она человек, не робот. Столько внимания прессы к нашим девчонкам... Ну оставьте вы их в покое, в конце концов, невозможно на таком эмоциональном пределе, с таким давлением работать.

Встану на защиту любого спортсмена, про которого сначала говорят, какой он молодец, когда завоевывает медали, а потом — какой нехороший человек, когда решил сделать паузу. Надо поддерживать любимого спортсмена в любых направлениях, какое бы оно ни было.

Ранее фигуристка объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России.