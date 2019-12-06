Загитова будет закрывать произвольную программу в финале «Гран-при»

Россиянка Алина Загитова, которая показала второй результат в короткой программе в Финале «Гран-при», в произвольной выступит последней.

В короткой Загитова также выступала под шестым стартовым номером. Алена Косторная — лидер после первого дня соревнований, выступит пятой, Анна Щербакова — четвертой, а Александра Трусова — третьей.

Произвольную программу на турнире в Турине фигуристки-одиночницы представят в субботу, 7 декабря в 22:55 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)