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Загитова будет закрывать произвольную программу в финале «Гран-при»

6 декабря 2019, 23:28
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Россиянка Алина Загитова, которая показала второй результат в короткой программе в Финале «Гран-при», в произвольной выступит последней.

В короткой Загитова также выступала под шестым стартовым номером. Алена Косторная — лидер после первого дня соревнований, выступит пятой, Анна Щербакова — четвертой, а Александра Трусова — третьей.

Произвольную программу на турнире в Турине фигуристки-одиночницы представят в субботу, 7 декабря в 22:55 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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