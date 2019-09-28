Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в Instagram пост, уточняющий нюансы участия олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ее новогоднем ледовом шоу «Спящая красавица».

— Наша сказочная семья «Спящей Красавицы. Легенда Двух Королевств"пополнилась потрясающей фигуристкой, на данный момент лучшей фигуристкой мира и олимпийской чемпионкой — Алиной Загитовой, — написала Навка. — Сразу по окончании чемпионата России она будет участвовать в нашей сказке на льду, и в период новогодних каникул будет радовать вас своим необыкновенным катанием!

Отметим, что шоу Навки стартует 27 декабря, а чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, на котором определяется участники чемпионата Европы и мира, пройдет с 26 по 29 декабря.