Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова анонсировала свое участие в шоу Тутберидзе

16:50
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram рассказала, что будет участвовать в шоу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Многие уже слышали, что 6 апреля я приму участие в шоу нашей команды Team Tutberidze «Чемпионы на льду» в Москве. В этом шоу я представлю новый показательный номер. Жду всех, до встречи в «Мегаспорте», — написала Загитова.

10 марта фигуристка призналась, что готова возобновить карьеру. В декабре 2019 года Загитова взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир