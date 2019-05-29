Загадочная Медведева. Пользователи оценили новую фотографию фигуристки

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новую фотографию в Инстаграме. Ее подписчики оценили новый пост спортсменки:

carilla17: Хейтеры скажут "Слишком много Медведевой". А нам чем больше – тем лучше.

love_evgenia_medvedeva_: Красотка.

dmitriy_kovish: Отличное фото.

Медведева не так давно провела гастрольный тур по Канаде, который завершился 16 мая. В настоящее время фигуристка выступает на шоу в Японии.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинки. Также является двукратной чемпионкой Европы.

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