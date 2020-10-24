«Зачетная, такая секси!» Подписчики оценили фото Бобровой в откровенном платье

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва опубликовала у себя в Instagram новую фотографию.

На фото спортсменка позирует, сидя в откровенном платье с вырезом.

«Друзья! Просто хочу пожелать всем прекрасных выходных! Кто-то давно ждал отдыха, кто-то праздника, который предстоит отметить. Правда кто-то, так же, как и мы, будет работать. Но в любом случае желаю, чтобы выходные прошли так, как вы запланировали и берегите себя», — написала у себя в Instagram Боброва.

Подписчики Бобровой оценили новую публикацию спортсменки:

Tatkhatskevich: «Спасибо, Катюша, взаимно! Фото — огонь. Такая секси!»

eduard.lvovich: «Зачетная... грудинка всегда аппетитная»

irina15020: «Красивая Катя! Не нервничайте там, на работе. Любим Вас!»

zhol11: «Классическая красота. Вы просто созданы льдом и пламенем!»