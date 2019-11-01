«Зачем я напрягалась?» Косторная удивилась оценке за короткую программу
1 ноября 2019, 23:17
Российская фигуристка Алена Косторная удивилась своей оценке за короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. 16-летняя фигуристка получила 76,55 балла и заняла первое место. Она исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.
— Как? Зачем я напрягалась? — сказала Косторная сразу после того, как увидела оценки за прокат.
Косторная рискнула и захватила лидерство во Франции. Загитова с ошибками — вторая
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