Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

«Зачем я напрягалась?» Косторная удивилась оценке за короткую программу

1 ноября 2019, 23:17
Теги:

Российская фигуристка Алена Косторная удивилась своей оценке за короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции. 16-летняя фигуристка получила 76,55 балла и заняла первое место. Она исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

— Как? Зачем я напрягалась? — сказала Косторная сразу после того, как увидела оценки за прокат.

Косторная рискнула и захватила лидерство во Франции. Загитова с ошибками — вторая

Опрос

проголосовало: 4835
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир