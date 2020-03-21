«Зачем скрывать то,что меня украшает» Сотникова показала шрам после операции на позвоночнике

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в своем официальном Instagram опубликовала фотографию, на которой виден шрам на шее после операции на позвоночнике.

— Все так смотрят на мой шрам и говорят какая я храбрая что не скрываю его, — написала Сотникова. — А зачем скрывать то,что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и с шрамами себя показывать так , как будто это ожерелье на миллиард, правильно?

23-летняя Сотникова cделала операцию из-за серьезной травмы спины, в ходе которой ей были установлены шесть титановых шурупов в позвоночник. А в начале марта объявила об официальном окончании карьеры.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.