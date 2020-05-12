Заболевание коронавирусом Татьяны Навки проходит в легкой форме

Заболевание коронавирусом олимпийской чемпионки Татьяны Навки проходит в легкой форме, сообщила пиар-служба Navka Show. Ранее сообщалось, что бывшая фигуристка и ее супруг Дмитрий Песков были госпитализированы.

— Они легли в больницу и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. У Татьяны заболевание проходит в легкой форме. Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше, — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.