Забияко и Энберт - вторые в произвольной программе на командном ЧМ

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт показали второй результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Замкнули тройку канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро.

Ранее Забияко и Энберт также выиграли короткую программу.

Сборная России в общем зачете ЧМ перед последним видом программы (произвольное катание у девушек) занимает третье место. У команды 81 очка.

Лидируют США - 99 очков. На втором месте Япония - 86 очков.

Фукуока (Япония)

Командный чемпионат мира

Пары

Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 152,52

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 141,32

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 131,84

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 130,85

5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 125,24

6. Рику Миура/Соя Итинаси (Япония) - 92,98