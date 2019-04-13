Забияко и Энберт - вторые в произвольной программе на командном ЧМ

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт показали второй результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Замкнули тройку канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро.
Ранее Забияко и Энберт также выиграли короткую программу.
Сборная России в общем зачете ЧМ перед последним видом программы (произвольное катание у девушек) занимает третье место. У команды 81 очка.
Лидируют США - 99 очков. На втором месте Япония - 86 очков.
Фукуока (Япония)
Командный чемпионат мира
Пары
Произвольная программа
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 152,52
2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 141,32
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 131,84
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 130,85
5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) - 125,24
6. Рику Миура/Соя Итинаси (Япония) - 92,98