Забияко и Энберт рассказали, что минувший сезон был близок к тому, что они хотели бы достигнуть

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт подвели итоги года. В минувшем сезоне пара завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме и стали серебро на чемпионате России. Чемпионат Европы спортсмены пропустили из-за проблем со здоровьем у партнера.

– Прошедший сезон был самым успешным в вашей карьере, вы выиграли два этапа Гран-при, попали в финал, впервые завоевали бронзу чемпионата мира. Как вы считаете, что способствовало такому прогрессу?

Энберт: По ощущениям этот сезон действительно был близок к тому, что мы хотели бы достигнуть. И самым важным было то, что мы стали катать произвольную программу так же легко, спокойно и стабильно, как и короткую. Видимо, должно было пройти какое-то время, чтобы мы скатались, и это произошло.

Забияко: С самого первого нашего сезона короткую программы мы исполняли почти всегда чисто. За все эти годы было всего 2-3 проката с серьезными ошибками.

Энберт: В произвольной случались помарки, которые не позволяли нам подняться на те места, которые мы хотели бы занять. А в этом сезоне пришла внутренняя уверенность во всех элементах. Уверенность в том, что можем соединить все это в программе, с музыкой. Это было особенно важно именно в этом сезоне. Наверное, все это вместе со стабильностью и позволило хорошо провести сезон и закончить его с хорошим настроением.

– На чемпионате России вы завоевали серебро и отобрались на чемпионат Европы, но туда не поехали из-за проблем со здоровьем Саши. Ходило много разговоров. А какова причина?

Энберт: У меня не было допуска от врачей, который позволял бы после чемпионата России продолжить тренировки и выступления в обычном режиме, в полную силу. Было рекомендовано сделать перерыв. Видимо, за предыдущие годы подготовки к Олимпийским играм накопилась усталость, которая и вылилась в такое состояние. Единственным лекарством, которое мне прописали, был длительный перерыв – 3 месяца. Но это означало, что не только чемпионат Европы, но и чемпионат мира можем пропустить.

Тогда мы обратились к спортивным врачам – специалистам, которые работают со спортсменами. Они провели обследование, расписали четкий план действий: месяц детренинга, с подробными разъяснениями, что я могу, что должен и что не должен делать на тренировках. И в течение месяца после чемпионата России, что бы мы с Наташей ни делали в зале или на льду, я должен был следить за своим пульсометром, контролировать, чтобы пульс оставался в пределах нормы. Это задавало работе немного "рваный ритм", потому что иногда нам приходилось прерываться. Не буду рассказывать все в подробностях. Но за этот месяц организм восстановился, и где-то за неделю до чемпионата мира врачи дали "добро", разрешили участвовать.

– Теперь понятно, почему бронза этого чемпионата мира стала для вас такой дорогой медалью.Энберт: Прежде всего мы рады, что поехали на чемпионат мира и откатали там обе программы хорошо. Было бы ужасно, если сезон закончился для нас чемпионатом России, потому что в Саранске мы были в отличной форме, чувствовали себя невероятно, на подъеме и были готовы показывать хорошее катание в сезоне. Прокаты в Саранске не вызвали никаких сложностей: ехалось легко, обе программы чуть ли "не носом дышали"… И вдруг после такого старта, в середине сезона, сбросить все нагрузки и сделать перерыв… Что я почувствовал в тот момент, словами не описать.

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