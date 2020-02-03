Забияко и Энберт продолжают тренировки в ожидании разрешения врачей работать в полную силу

Серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире россияне Наталья Забияко и Александр Энберт продолжают совместные тренировки в ожидании разрешения врачей работать партнеру в полную силу, сообщает ТАСС.

В прошлом сезоне фигуристы завоевали серебро на чемпионате России, однако прекратили соревновательную деятельность перед чемпионатом Европы из-за проблем со здоровьем у Энберта. Врачи рекомендовали спортсмену тщательно следить за частотой сердечных сокращений и не допускать нагрузок, приводящим к повышению пульса свыше 140 ударов в минуту.