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Забияко и Энберт продолжают тренировки в ожидании разрешения врачей работать в полную силу

10:02
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Серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире россияне Наталья Забияко и Александр Энберт продолжают совместные тренировки в ожидании разрешения врачей работать партнеру в полную силу, сообщает ТАСС.

В прошлом сезоне фигуристы завоевали серебро на чемпионате России, однако прекратили соревновательную деятельность перед чемпионатом Европы из-за проблем со здоровьем у Энберта. Врачи рекомендовали спортсмену тщательно следить за частотой сердечных сокращений и не допускать нагрузок, приводящим к повышению пульса свыше 140 ударов в минуту.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7668837

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