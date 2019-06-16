Забияко и Энберт объявили музыку к короткой программе в новом сезоне

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт будут исполнять короткую программу под композицию "The Within" в исполнении Jennifer Thomas & Rouge pianist.

Об этом сообщила фигуристка Эмма Гаджиева в своем Инстаграме, подписав фотографию со спортивным дуэтом "Когда в десятый раз задала вопрос: ну под какую музыку будете катать короткую программу в следующем сезоне?!??"

В минувшем сезоне пара завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме и завоевала серебро на чемпионате России. Чемпионат Европы спортсмены пропустили из-за проблем со здоровьем у партнера. Ранее фигуристы заявили, что планируют оставить свою произвольную программу прошлого сезона под композицию "Tot et moi" в исполнении Лары Фабиан и Дмитрия Хворостовского под музыку композитора Игоря Крутого.