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«Заберите ее в Россию». В Японии Медведеву обвиняют в нарушении режима самоизоляции

16:29
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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По данным японских пользователей Twitter, 27 апреля двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прибыла в город Хатинохе, где собирается тренироваться на катке местной арены. 29 апреля она закрылась для свободного посещения. Местные жители пожаловались российскому посольству.

— Представительница вашей страны Евгения Медведева проскользнула в Японию перед запретом въезда, — написал один из пользователей. — Она прибыла сюда для участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon). Можно было предположить, что шоу будет отменено. В месте ее базирования возникли жизненные неудобства. Она прибыла в Хатинохе, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране. Все японцы разозлены ее действиями. Заберите ее обратно в Россию.

Ради участия в шоу 20-летняя фигуристка покинула Канаду, где тренировалась под руководством Брайана Орсера, и отправилась в Японию.

По последним данным, в Японии зарегистрировано 13 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 394 летальных исхода, выздоровели 1 899 человек.

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