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«За всем нужен глаз да глаз!» Шуточное видео от Плющенко и Рудковской

28 июля 2020, 23:48
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото "СЭ"
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото "СЭ"
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Бывший фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская опубликовали новое шуточное видео в Instagram.

На видео Рудковская под музыку из «Розовой пантеры» незаметно проносит покупки из дорогих магазинов. Ее супруг в это время смотрит телевизор и на замечает этого. Видит случившееся и их собака Панчо, но не выдает хозяйку.

— За всем нужен глаз да глаз!, — написал Плющенко в описании к видео.

-Агент 0?07 в деле... Муж пришел домой на час раньше (операция была завершена успешно, Панчо меня не спалил), — отметила Рудковская.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDMQmKYKLTn/

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