«За всем нужен глаз да глаз!» Шуточное видео от Плющенко и Рудковской

Бывший фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская опубликовали новое шуточное видео в Instagram.

На видео Рудковская под музыку из «Розовой пантеры» незаметно проносит покупки из дорогих магазинов. Ее супруг в это время смотрит телевизор и на замечает этого. Видит случившееся и их собака Панчо, но не выдает хозяйку.

— За всем нужен глаз да глаз!, — написал Плющенко в описании к видео.

-Агент 0?07 в деле... Муж пришел домой на час раньше (операция была завершена успешно, Панчо меня не спалил), — отметила Рудковская.