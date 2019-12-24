Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, отметила, что лучше бороться за лидерство в России, чем быть первой парой страны.

— За Россию сложнее кататься, чем за другую страну — Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже, — цитирует ТАСС Загорски. — Но мы решили так — если у нас получится в России, у нас получится везде. Лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране.

Мне комфортно и спокойно. Не то чтобы я сказала «я дома». Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру. Потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но пока я к этому не готова.

У меня в школе русский был третьим языком, потом с 13 я сделала упор на французский. В 16 в университете снова вернулась к его изучению и, как мне казалось, получила определенную базу. Вот только в Москве оказалось, что, кроме «привет» и «пока», я ничего сказать не могу.

Первые три месяца я просто старалась научиться понимать хоть что-то. Через год я начала более-менее говорить. Через два — уже нормально общалась с людьми. Сейчас я уже не продумываю в голове, что и как сказать, — я просто говорю.

Пара выступит на чемпионате России в Красноярске, который состоится с 24 по 29 декабря.