Чемпионка мира-2015 года Елизавета Туктамышева в разговоре с «СЭ» заметила, что закрытие катков и приостановка тренировок из-за пандемии коронавируса не помешает фигуристам в подготовке к новому сезону.

— У нас карантин, закрыли катки тоже, будем дома как-то справляться, я тренировалась на льду до вчерашнего дня, — рассказала Туктамышева.

— У вас в квартире достаточно места для домашних тренировок?

— Для коврика места найдется, а это самое важное. На нем много чего можно сделать.

— Повсеместное закрытие катков может помешать в подготовке к следующему сезону?

— Есть переживания по этому поводу, но я также помню, что когда я полтора года назад болела пневмонией, то смогла с нуля за два месяца привести себя в нормальную форму. В принципе можно до июня-июля сидеть дома, а потом к сентябрю-октябрю привести себя в оптимальную форму. Главное — успеть бы накатать программы.

— Ваше шоу 9 марта стало по сути последним крупным событием в мире фигурного катания. Дальше начались карантины, самоизоляция и прочие ограничения из-за распространения коронавируса...

— Да (улыбается), я обратила внимание, что мы вовремя его провели и хорошо, что успели. Для первого раза, мне кажется, все прошло очень даже неплохо. Я потом посмотрела трансляцию по телевизору — есть то, над чем нужно поработать, но в целом вроде хорошо. Финал, к примеру, чуть подольше сделать. (Екатерина Беспалова)