Юрист объяснила, на что может рассчитывать Валиева при новой апелляции

Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович рассказала, что Федеральный суд Швейцарии не будет рассматривать дело фигуристки Камилы Валиевой по существу.

«Швейцарский суд рассматривает, были ли совершены какие-то процессуальные нарушения при принятии решения, которые могли бы повлиять на объективность при вынесении решения. Дело по существу рассматриваться не будет.

Мы пока не очень понимаем, на какое решение подана апелляция — Федеральный суд Швейцарии это не раскрыл. Получается, мы можем только спекулировать на теме. Лишь юристы Камилы знают, были ли отступления или нет, либо были менее важные нарушения, которые они надеются подсветить для швейцарских юристов», — сказала Анцелиович «Газете.Ru».

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.