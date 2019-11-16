Юные ученики Тутберидзе Самсонов и Акатьева выступят на показательных выступлениях московского этапа «Гран-при»

В показательных выступлениях этапа «Гран-при» в Москве примут участие юные ученики Этери Тутберидзе — 14-летний Даниил Самсонов и 12-летняя Софья Акатьева. Самсонов успел отобраться в Финал юниорской серии «Гран-при», заняв на этапах серии первое и третье места. Акатьева получит право выступать на международном юниорском уровне с сезона-2021/22, но уже исполняет на российских соревнованиях тройной аксель и четверной тулуп сольно, а также в каскадах (Екатерина Беспалова)

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