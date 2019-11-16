Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Юные ученики Тутберидзе Самсонов и Акатьева выступят на показательных выступлениях московского этапа «Гран-при»

22:44
Теги:

В показательных выступлениях этапа «Гран-при» в Москве примут участие юные ученики Этери Тутберидзе — 14-летний Даниил Самсонов и 12-летняя Софья Акатьева. Самсонов успел отобраться в Финал юниорской серии «Гран-при», заняв на этапах серии первое и третье места. Акатьева получит право выступать на международном юниорском уровне с сезона-2021/22, но уже исполняет на российских соревнованиях тройной аксель и четверной тулуп сольно, а также в каскадах (Екатерина Беспалова)

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23709
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир