Юные ученики Тутберидзе Самсонов и Акатьева выступят на показательных выступлениях московского этапа «Гран-при»
22:44
В показательных выступлениях этапа «Гран-при» в Москве примут участие юные ученики Этери Тутберидзе — 14-летний Даниил Самсонов и 12-летняя Софья Акатьева. Самсонов успел отобраться в Финал юниорской серии «Гран-при», заняв на этапах серии первое и третье места. Акатьева получит право выступать на международном юниорском уровне с сезона-2021/22, но уже исполняет на российских соревнованиях тройной аксель и четверной тулуп сольно, а также в каскадах (Екатерина Беспалова)
Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры
Опрос
проголосовало: 23709Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...