Юные ученицы Тутберидзе Жилина и Акатьева выступили на официальном открытии московского этапа «Гран-при»

В Москве на арене «Мегаспорт» прошла официальная церемония открытия российского этапа серии «Гран-при». В ходе церемонии совместный номер представили юные ученики Этери Тутберидзе — 12-летняя Софья Акатьева, 11 летняя Вероника Жилина, 11-летний Марк Лукин и 10-летний Николай Колесников.

Все спортсмены принимали участие в шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети». Акатьева владеет четверным тулупом и тройным акселем, Жилина — четверным тулупом и четверным сальховом, Лукин — четверным тулупом (Екатерина Беспалова)