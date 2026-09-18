Российские фигуристы заняли два первых места в соревновании спортивных пар на юниорском Гран-при в Анкаре

Российские фигуристы заняли первое и второе места в соревновании спортивных пар на 4-м этапе юниорского Гран-при ISU.

Таисия Гусева и Даниил Овчинников по итогам короткой и произвольной программ набрали 196,91 балла и заняли первое место. Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали вторыми с результатом 190,79 балла. Третье место у Аниты Мопелли и Ноа Кесада Грау (154,07) из Испании.

Четвертый этап юниорского Гран-при проходит в Анкаре (Турция) и завершится 19 сентября. Российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе.

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