Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:08

Юниорки заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе на первенстве России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Юниорки заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе на первенстве России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристки, выступающие в женском одиночном катании на первенстве России в Перми, заявили 18 элементов ультра-си в произвольной программе — 13 четверных и 5 тройных акселей. Распределение по ультра-си выглядит следующим образом:

Алина Горбачева: два четверных сальхова и четверной тулуп

Дарья Садкова: четверной тулуп

Софья Титова: два тройных акселя и два четверных сальхова

Вероника Жилина: два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель

Надежда Понтелеенко: четверной тулуп

Алиса Юрова: тройной аксель

Любовь Рубцова: четверной риттбергер и секвенция тройной лутц + тройной тулуп + тройной аксель (выглядит, как ошибка, конечно. По крайней мере, каскад)

Мария Гордеева: четверной тулуп и четверной сальхов

Фигуристы имеют право в своем прокате не следовать заявленному контенту. Произвольная программа начнется в 16 февраля в 16:15 по московскому времени.

Фигурное катание
0
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Домнина — о болезни Костомарова: «То, что Рома сейчас с нами, — это огромное чудо и заслуга врачей»
Новости
RSS RSS
Все новости