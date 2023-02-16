Юниорки заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе на первенстве России

Фигуристки, выступающие в женском одиночном катании на первенстве России в Перми, заявили 18 элементов ультра-си в произвольной программе — 13 четверных и 5 тройных акселей. Распределение по ультра-си выглядит следующим образом:

Алина Горбачева: два четверных сальхова и четверной тулуп

Дарья Садкова: четверной тулуп

Софья Титова: два тройных акселя и два четверных сальхова

Вероника Жилина: два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель

Надежда Понтелеенко: четверной тулуп

Алиса Юрова: тройной аксель

Любовь Рубцова: четверной риттбергер и секвенция тройной лутц + тройной тулуп + тройной аксель (выглядит, как ошибка, конечно. По крайней мере, каскад)

Мария Гордеева: четверной тулуп и четверной сальхов

Фигуристы имеют право в своем прокате не следовать заявленному контенту. Произвольная программа начнется в 16 февраля в 16:15 по московскому времени.