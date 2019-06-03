Юная королева четверных прыжков Трусова показала, как провела отпуск. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании Александра Трусова выложила в своем Инстаграме видео, посвященное ее трехнедельному путешествию по Египту, Франции, Испании, Италии и Австрии. Ролик смонтирован под музыку из фотографий улыбающейся Александры в Каннах, Тарагоне, Барселоне, Сан-Ремо и Вене.

–Три недели это много или мало? – с такого вопроса начинается показ видео, представленного ученицей Этери Тутберидзе.

Напомним, что Трусова признана лучшей молодой спортсменкой в Европе в зимних видах спорта по версии Ассоциации европейских олимпийских комитетов. Кроме того, Александра – серебряный призер взрослого чемпионата России-2019 и первая, кто исполнил два четверных прыжка в одной программе. С сезона 2019/20 фигуристка будет выступать на взрослом уровне вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.