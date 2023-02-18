Липницкая поддержала Плющенко: «Без справедливого судейства вся работа тренеров, детей, их родителей, не имеет никакого смысла»

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая поддержала заявление Евгения Плющенко, который выступил с критикой качества судейства на официальных турнирах в России.

«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая дает абсолютно реальные результаты. Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей, не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — написала Липницкая в социальных сетях.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Юлия Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года (командный турнир). В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла шестое место.