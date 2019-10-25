Юдзуру Ханю: «Я боролся с образом сильного Чена, который победил меня на ЧМ»

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю рассказал, что наблюдал за американским фигуристом Натаном Ченом. Он отметил, что боролся с образом спортсмена, который сильнее него.

— Я внимательно наблюдал за выступлением Натана на первом этапе «Гран-при », — приводит Olympic Channel слова Ханю. — Я боролся с образом сильного Чена, который победил меня на чемпионате мира. Словно я сражался против иллюзии.

Раньше я торопился, думал, что мне нужно включить четверной лутц в программу. Но теперь я немного успокоился. Когда я смотрел выступление Натана, то подумал, что он фигурист другого типа. А мне нужно быть самим собой и демонстрировать свое катание. Я верю, что у меня есть нечто другое оружие, чего нет у него, и я хочу взять от этого по-максимуму.