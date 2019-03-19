Юдзуру Ханю: "Восстановился не на 100 процентов, но готов к чемпионату мира"

Японец Юдзуру Ханю в преддверии чемпионата мира, который пройдет в Сайтаме с 20 по 23 марта, отметил, что не полностью восстановился после травмы. Напомним, что спортсмен получил повреждение голеностопа в ноябре на тренировке.

– Возможно, я восстановился не на 100 процентов, но готов к турниру, – цитирует TSN Ханю. – Передо мной всегда стоит цель победить, но нужно не только обыграть соперника, но и преодолеть себя. Я с нетерпением жду начала соревнований. Похожая ситуация произошла на Олимпиаде, когда мне пришлось выступать после травмы спины. Это был ценный опыт.