Юдзуру Ханю: «Трусова уже лучше меня, хотя бы потому что прыгает четверной лутц»

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю считает, что россиянка Александра Трусова превосходит его в технике. Сегодня Ханю занял второе место в финале «Гран-при» в мужском одиночном катании. Трусова по итогам короткой программы идет на пятой строчке у женщин.

— Так как я понимал, что выиграть будет сложно, я решил попробовать сделать и четверной лутц, и четверной риттбергер, и я рад, что мне это удалось, — цитирует ТАСС Ханю. — Кроме того, я хотел попробовать четверной аксель. Я очень устал после пяти четверных, а тройной аксель сильно отличается от четверного, поэтому получилось так.

Думаю, Трусова уже лучше меня, хотя бы потому, что она прыгает четверной лутц. Она всегда старается делать все лучше и лучше.