Юдзуру Ханю: "Для меня поражение сопоставимо со смертью"

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю заявил, что для него поражения сопоставимы со смертью. 24-летний японец добавил, что хочет победить американца Натана Чена, к которому относится с большим уважением.

- Я дважды выигрывал Олимпийские игры, - сказал Ханю в интервью каналу МОК. - Победа на Олимпиаде является особенной. Если ты побеждаешь там, то становишься настоящим чемпионом. Для меня поражение сопоставимо со смертью.

Раньше на меня оказывалось большее давление, ведь все ждали высоких результатов. Сейчас этого нет, я скорее катаюсь для себя. Но я очень хочу победить Натана Чена, поскольку отношусь к нему с большим уважением.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Ханю стал вторым, а Чен - первым.

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