«Ясновидящий, победителей не судят». Плющенко ответил директору «Самбо-70»

Тренер Александры Трусовой Евгений Плющенко отреагировал на критику в свой адрес со стороны директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева. Тот усомнился в заслуженности победы Трусовой на втором этапе Кубка России.

«Работаем и никого не трогаем, вот привязался то! — написал Плющенко в Instagram. — Ясновидящий, победителей не судят! Говорят, что скоро директора отправят на заслуженную пенсию... а жаль, кто будет еще так вещать и всех нас развлекать? Без директора будет скучно».

Директор «Самбо-70»: «Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. С Плющенко она не прибавит»