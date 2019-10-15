Яркий видеоанонс серии «Гран-при от ISU: Россию в нем представляет Медведева

ISU в своем официальном Twitter поделился видеоанонсом Финала серии «Гран-при», который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.

В видеоанонсе каждый этап серии представлен участниками из той страны, в которой будут проходить соревнования. К примеру, американский этап представлен двукратным чемпионом мира Натаном Ченом, франнцузский — четырехкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

Московский этап серии, который состоится с 15 по 17 ноября, представляет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Вместе с ней в Москве в женских соревнованиях выступят Александра Трусова и Станислава Константинова.