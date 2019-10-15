Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Фигурное катание

Яркий видеоанонс серии «Гран-при от ISU: Россию в нем представляет Медведева

16:16
Теги:

ISU в своем официальном Twitter поделился видеоанонсом Финала серии «Гран-при», который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.

В видеоанонсе каждый этап серии представлен участниками из той страны, в которой будут проходить соревнования. К примеру, американский этап представлен двукратным чемпионом мира Натаном Ченом, франнцузский — четырехкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

Московский этап серии, который состоится с 15 по 17 ноября, представляет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Вместе с ней в Москве в женских соревнованиях выступят Александра Трусова и Станислава Константинова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир