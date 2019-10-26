Яркий анонс французского этапа «Гран-при» с участием Загитовой и Косторной от Первого канала

Первый канал выпустил яркий анонс о третьем этапе серии «Гран-при», который пройдет во французском Гренобле с 1 по 3 ноября.

Из россиян там выступят: Алина Загитова, Алена Косторная, Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов, спортивные пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.