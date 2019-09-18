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Яркие эмоции, крепкие объятия и большие победы. Трогательное видео о 22-летней карьере Вирту и Моир, ушедших из спорта

10:36
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Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир официально объявили о завершении 22-летней карьеры, в честь этого события Вирту на своей странице в Twitter поделилась трогательным видео о выступлениях дуэта.

Вирту и Моир — трехкратные олимпийские чемпионы (дважды в личном турнире и один раз — в командном), двукратные серебряные (по разу в личном и командном турнирах). Также они являются трехкратными чемпионами мира.

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