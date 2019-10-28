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Яркие эмоции Ханю после победы на «Гран-при» Канады. Это надо видеть

11:24
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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю был крайне эмоционален после победы на канадском этапе «Гран-при». По сумме двух программ 24-летний японец набрал 322,59 балла, до мирового рекорда американца Натана Чена, установленного на чемпионате мира, ему не хватило 0,83 балла.

В следующий раз Ханю выступит на японском этапе серии «Гран-при», который пройдет с 22 по 24 ноября в Саппоро.

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Публикация от ISU Figure Skating ? (@isufigureskating)

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